Sporting son dakikada güldü
13/09/2022
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting, sahasında Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3. dakikada kaydettikleri gollerle 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting, Tottenham'ı konuk etti.
Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleyi Srdjan Jovanovic yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Sporting üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Paulinho ve 90+3'te Arthur Gomes kaydetti.
Bu sonuçla iki maç sonunda 6 puana ulaşan Sporting, grupta liderlik koltuğuna oturdu.
3 puanlı Tottenham ise maç fazlasıyla 2. sırada kaldı.