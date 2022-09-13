Sporting son dakikada güldü

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13/09/2022

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Sporting son dakikada güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting, sahasında Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3. dakikada kaydettikleri gollerle 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting, Tottenham'ı konuk etti.

Jose Alvalade Stadyumu'ndaki mücadeleyi Srdjan Jovanovic yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Sporting üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Paulinho ve 90+3'te Arthur Gomes kaydetti.

Bu sonuçla iki maç sonunda 6 puana ulaşan Sporting, grupta liderlik koltuğuna oturdu.

3 puanlı Tottenham ise maç fazlasıyla 2. sırada kaldı.

13/09/2022 22:13
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TAGS: Sporting son dakikada güldü
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