Sports Illustrated dergisinde bir ilk: Müslüman model burkiniyle poz verdi

Dergi mayo sayısının duyurusunda, “Halima Aden’in yeni üyemiz olduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aden, dergiye başörtüsü ve burkinisiyle poz veren ilk Müslüman model oldu” ifadelerine yer verildi.

ÇEKİMLER DOĞDUĞU ÜLKEDE YAPILDI

Dergi, çekim yeri olarak da Halima Aden’in doğduğu ülke olan Kenya’yı seçti. Çekimler Watamu Sahili’nde fotoğrafçı Yu Tsai’nin yönetiminde gerçekleşti.

Çekim nedeniyle mutlu duyduğunu söyleyen Aden, “Sports Illustrated’in mütevazı giyinen kadınların sahip olduğu güzelliği göstermek adına adım atmasından onur duydum” dedi.

Aden, “Başörtülü kadınları artık siyaset, iş dünyası, televizyon sunuculuğu ve diğer pek çok alanda görünür rollerde izliyoruz. Vermemiz gereken mesajın bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

ADEN: KENDİNİ DEĞİL, OYUNU DEĞİŞTİR

Halima Aden, fotoğraflarını Instagram hesabından da “Kendini değiştirme… Oyunu değiştir. Bayanlar, her şey mümkün” notuyla paylaştı.

Kenya’da bir mülteci kampında doğan Halima Aden, ABD’ye taşınmadan önce yedi yaşına kadar burada yaşadı.

Minnesota’da bir güzellik yarışmasına katılan Aden, tesettürlü mayoyla sahneye çıkan ilk kadın olmuş ve yarı finale kalmıştı. Aden, İngiltere’de yayımlanan moda dergisi Vogue sayfalarında da yer almıştı. Aden ayrıca New York Moda Haftası kapsamında defilelere çıkmıştı.

SOSYAL MEDYANIN TEPKİLERİ KARIŞIK

Ancak özellikle kapaklarına ünlü modellerin bikinili fotoğraflarını taşımasıyla bilinen Sports Illustrated dergisinin, çoğunluğu erkek olan okuyucuları bu gelişmeye karışık tepkiler verdi.

Bir Twitter kullanıcısı, “Eğer başörtüsü takıp bütün vücudunu kapatacaksan –bu dininin gereği ya da mütevazılıktan yapsan da- kadınları obje gibi görmesiyle bilinen bir dergide seksi pozlar vermen tamamen mantıksız” dedi.

Bir başka kullanıcı ise, “eğer bu kadınlar için bir mayo-bikini kataloğu olsaydı satın alırdım. Ama bu özellikle erkekler için yapılan bir dergi. Başörtüsünün tüm amacını boşa çıkarıyor” diye yazdı.

Instagram’da yapılan yorumlar ise daha pozitif oldu. Kullanıcılar sınırların aşıldığını, kapsayıcılık için her yıl yeni bir adım atıldığını söyledi.