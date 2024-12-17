Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne, Fevzi Beyar’ın ismi verildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak Ocak ayında düzenlediği “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” organizasyonunu bu kez Gaziantep şehrinde gerçekleştirecek. 9 – 12 Ocak 2025 tarihinde Gaziantep’te yapılacak olacak “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” öncesinde çalışmalarını sürdüren Necati Özsoy başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği toplantıda, Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne, kısa süre önce hayatını kaybeden KTSYD üyesi Fevzi Beyar’ın isminin verilmesini kararlaştırdı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında seminer, “Fevzi Beyar Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” olarak gerçekleştirilecek.