SPOT, Uluslararası Deniz Kaplumbağalarını Koruma Toplantısına Katıldı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), Mava Vakfı tarafından desteklenen ve Pamukkale’de düzenlenen uluslararası deniz kaplumbağalarını koruma toplantısına katıldı.

SPOT’tan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yakup Kaska tarafından organize edilen toplantıya, Arnavutluk, Fas, Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya, İngiltere, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus ve Türkiye dahil 12 ülkeden 40 kadar temsilci katıldı ve gelecek iş birliklerinin

değerlendirdiler. Katılımcılar Pamukkale Travertenlerini de ziyaret etti.

“BU İŞ BİRLİĞİNDE KUZEY KIBRIS’TAN BİR EKİP OLARAK YER ALMAK MOTİVE

EDİCİDİR”

SPOT’u temsilen toplantıda yer alan Dr. Damla Beton, farklı ülkelerden ilgili grupların bir araya gelmesi ile “güzel bir iş birliği ortaya konulduğunu” belirterek, “Bu iş birliğinin uyum içinde devam etmesi Akdeniz’deki kaplumbağaların korunması için çok önemlidir. Bu iş birliğinde Kuzey Kıbrıs’tan bir ekip olarak yer alıyor olmak bizler için çok değerlidir ve motive edicidir” dedi.

Açıklamada, “Toplantı sırasında Akdeniz’deki değişik ülkelerde genetik, göç yolları, hedef dışı av, beslenme bölgeleri, denizdeki yaşam alanları gibi konularda gerçekleştirilen farklı çalışmalar değerlendirildi. Bu çalışmalar ışığında tüm Akdeniz’deki deniz kaplumbağalarının durumu hakkında uzmanlar eşliğinde değerlendirmeler yapıldı. Yakın zamanda iş birliği içerisinde ne yapılacağına dair bir yol haritası çizildi” ifadelerine de yer verildi.

“KKTC’NİN BARINDIRDIĞI DENİZ KAPLUMBAĞASI VARLIĞININ ÖNEMİNİ ORTAYA KOYAN ÇALIŞMALAR ÜLKENİN DE TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

SPOT’u temsilen toplantıya katılan Dr. Robin Snape de, “Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiğimiz uzun soluklu çalışmalar ve uluslararası saygı gören yayınlar sayesinde bugün bu tür uluslararası iş birliklerinde yer alabiliyoruz. Özellikle KKTC’nin barındırdığı deniz kaplumbağası varlığının önemini ortaya koyan bu çalışmalar ülkenin de tanıtımı için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Ayrıca Snape, “Çalışmalarımızda bizlere destek veren Çevre Koruma Dairesi’ne, misafirperverliği için Prof. Dr. Yakup Kaska’ya ve tüm bunları mümkün kılan MAVA Vakfına teşekkür ederiz” dedi.

Açıklamada, halkın deniz kaplumbağaları hakkında gözlemlerini 1188 numarası aracılığıyla SPOT ile paylaşarak derneğin koruma çalışmalarına destek verilebileceği de ifade edildi.

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18/03/2022 14:37