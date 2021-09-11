SPOT ve Belediye Başkanları, Antalya’da Kaplumbağalarla İlgili Deneyim Paylaşımında Bulunuyor

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), kaplumbağalarla ilgili çalışmalar çerçevesinde bazı belediye başkanlarıyla birlikte Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı’ya deneyim paylaşımı ziyaretinde bulunuyor.

Dün başlayan ve yarın sona erecek “Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsalı Yöneticileri için Çıralı Deneyim Paylaşımı Ziyareti” etkinliğiyle ilgili SPOT’tan yapılan açıklamada, amacın katılımcılara belediye, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarının iş birliği ve halkın katılımıyla yürütülmekte olan deniz kaplumbağaları koruma çalışmalarından birini yerinde göstermek olduğu belirtildi.

Ziyaretin özellikle Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve önemli deniz kaplumbağa yumurtlama alanları barındıran belediyelerin katılımı ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamaya göre, ziyarete Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Dipkarpaz Belediyesi’nden Fırat Borak ve Mustafa Ölmez, Esentepe Belediyesi’nden Umut Bahadır ve Mehmet Erdoğan ile Büyükkonuk Belediyesi’nden Nurullah Öztürk ve Ahmet Dursun katılıyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) desteği, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un yardımları ve Ulupınar Kooperatifi’nin misafirperverliği sayesinde Kemer-Çıralı bölgesinin ziyaret edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Çıralı’da Ulupınar Kooperatifi, Kemer Belediyesi ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen koruma çalışmaları hakkında bilgi edindik, yöre halkı tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘doğa dostu turizm’ uygulamalarını yerinde inceledik. Edindiğimiz bilgiler ışığında ülkemizde bu konuda nasıl iş birlikleri gerçekleştirebileceğimizi değerlendirdik. İnanıyoruz ki, bu bir başlangıçtır ve bu sayede belediyeler ile iş birliğimizi güçlendirecek, sadece deniz kaplumbağaları için değil halkımız için de daha sağlıklı kıyılar ve kıyı işletmeleri geliştirebileceğiz.”

SPOT açıklamasında, kaplumbağalar için KKTC’deki çalışmalarla ilgili şu detaylar da paylaşıldı:

“Dünya çapında tehlike altında olan deniz kaplumbağaları her yıl binlerce kilometre kat ederek KKTC sahillerine ulaşıyor, KKTC belediyeleri sınırlarındaki nadide kumsallarda yumurta bırakıyorlar. Birçok sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimler onların korunması için canla başla çalışıyor. Günümüzde KKTC turizm logosunun deniz kaplumbağası olması 1992 SPOT’un kuruluşu ile başlayan ve ilgili kurum ve kuruluşların da kaplumbağaları benimsemesi ile güçlenen koruma ve bilinçlendirme çabalarının tüm halk tarafından benimsendiğinin kanıtıdır. Fakat maalesef belediyeler koruma faaliyetleri sürecine bugüne kadar etkin şekilde dâhil olamamıştır. ‘Akdeniz’de Deniz Kaplumbağalarının Korunması’ projesi sırasında bazı belediyeler ile pek çok görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler belediyeler ile iş birliği içerisinde deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik güzel iş birlikleri yapabileceğimizi gösterdi. Sonuç olarak, bu konuda bir yol haritası belirlemek amacı ile alan ziyareti gerçekleştirmeye karar verdik.”

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11/09/2021 20:05