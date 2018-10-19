Spotify kullanıcılarına büyük müjde!

Google'ın akıllı saatlere özel geliştirdiği işletim sistemi Wear OS'un uygulama yelpazesi her geçen gün genişliyor. Son olarak Spotify, Wear OS için geliştirdiği bağımsız bir uygulamanın artık ücretsiz olarak indirilebileceğini duyurdu. Ayrıca, bu uygulama Kasım ayından itibaren Fossil Gen 4 ve Michael Kors Access Runway akıllı saatlere otomatik olarak yüklenecek.

Spotify kullanıcıları artık şarkılarına akıllı telefonlarına ihtiyaç olmadan kolayca ulaşabiliyor.

Aynı şekilde çalma listelerini görüntülemek, müziği oynatmak, duraklatmak ve sonraki parçaya geçmek kolayca gerçekleştiriliyor.

Spotify kullanıcılarının beğeneceği bir diğer özellik ise, dinledikler şarkıyı saat ekranındaki kalp simgesine dokunarak kolayca listelerine kayıt edebilmesi.

Bu sayede hareket halinde beğenilen bir şarkı kolayca listeye dahil edilebiliyor.