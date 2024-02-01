Spotify premium fiyatlarına yeni zam geldi!

Dünyanın öncü çevrimiçi müzik servisi Spotify, premium üyelik fiyatlarına zam yaparak müzikseverleri şaşırttı..

Dünyanın önde gelen çevrimiçi müzik servisi Spotify, kullanıcılarına sağladığı premium üyelik avantajlarında fiyat güncellemesi yaptı. Artan maliyetler ve hizmet kalitesini sürdürme çabaları doğrultusunda, Spotify premium üyelik paketlerine zam geldi.

Spotify premium fiyatlarında büyük değişiklik yaşandı

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi Spotify, Türkiye'deki kullanıcıları için 2024'ün ilk ayında premium üyelik paketlerine önemli bir zam yaparak abonelik fiyatlarını yükseltti. 1 Şubat 2024 itibarıyla yürürlüğe giren bu fiyat artışı, müzik tutkunlarını etkileyecek büyük bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan güncellemeyle birlikte Spotify premium üyelik fiyatlarındaki artış, kullanıcılara %50 oranında bir zam olarak yansıdı.

Zam artışı platformun hizmetlerine olan talep ve kullanımının artmasıyla birlikte gerçekleşen fiyat politikası değişikliği olarak açıklanmakta. Müzikseverler, bu fiyat artışı sonrasında premium üyelik avantajlarına sahip olabilmek için daha fazla ödeme yapmak durumunda kalacaklar. Spotify, sunduğu geniş müzik arşivi, özel çalma listeleri ve reklamsız dinleme gibi avantajlarıyla bilinse de, zam kararıyla birlikte kullanıcıların bu ayrıcalıklı hizmetlere erişimi bir maliyet artışıyla mümkün olacak.

Güncel fiyat ne oldu?

Spotify, Premium ücretlerinde gerçekleştirdiği güncellemelerle birlikte, kullanıcılarına sunulan paket fiyatlarını artırdı. Buna göre, Bireysel Paket önceki fiyatı olan 39,99 TL'den 59,99 TL'ye yükseldi. Öğrenci Paketi, eski 21,99 TL'lik ücretten 32,99 TL'ye çıktı. Aile Paketi ise önceki 64,99 TL'lik ücretin yerine 99,99 TL'ye sunulmaya başlandı. Duo Paketi de benzer bir güncelleme ile eski 54,99 TL'lik fiyatıyla karşılaştırıldığında 79,99 TL'ye yükseldi. Spotify müzik, yeni fiyatları resmi internet sitesinde duyurdu. Öğrenci üyelikleri 32,99 TL'ye, bireysel üyelikler ise 59,99 TL'ye yükselerek müşterilere sunulmakta.