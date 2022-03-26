Spotify, Rusya'daki hizmetini askıya aldı

Spotify, ülkenin yeni medya yasasına yanıt olarak Rusya'daki yayın hizmetini askıya aldı.

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26/03/2022

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Spotify, Rusya'daki hizmetini askıya aldı

Spotify, ülkenin yeni medya yasasına yanıt olarak Rusya'daki yayın hizmetini askıya aldı.

Ses akışı platformu Spotify, bu ayın başlarında Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattı ve Moskova'nın "Ukrayna'ya kışkırtılmamış saldırısı" olarak nitelendirdiği şeyi gerekçe gösterdi.

Rusya'nın yeni mevzuatı, Rus ordusunu itibarsızlaştırabilecek herhangi bir olayın rapor edilmesini yasa dışı kılıyor.

Spotify yaptığı açıklamada, "Spotify, bölgeden güvenilir, bağımsız haber ve bilgi sağlamak için hizmetimizi Rusya'da çalışır durumda tutmaya çalışmanın kritik öneme sahip olduğuna inanmaya devam etti.Ne yazık ki, yakın zamanda çıkarılan, bilgiye erişimi daha da kısıtlayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ve belirli haber türlerini suç haline getiren mevzuat, Spotify çalışanlarının güvenliğini ve hatta dinleyicilerimizin olasılığını riske atıyor."dedi.

 

26/03/2022 10:39
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TAGS: Spotify, Rusya
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