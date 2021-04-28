Spotify ve Apple arasındaki podcast savaşı devam ediyor

Apple ve Spotify arasındaki savaş kızışıyor. Daha önce Apple Music, sanatçılara yayın başına ödeyeceği rakamı Spotify'ın ödediği rakamın iki katına çıkartacağını duyurmuştu.

Apple'ın bu hamlesi karşısında Spotify'dan tepki gecikmedi ve salı günü ABD’de podcast abonelik hizmetini başlatarak içerik oluşturuculara para kazanma konusunda daha fazla alan sundu.

SPOTIFY’DAN PODCAST YAYINCILIĞINA DESTEK

Podcast reklamcılığına yapılan yatırımın geri dönüşünü ölçmek zor olduğundan, podcast’ten para kazanmak da oldukça meşakkatli. Ancak, Spotify gibi yayıncılar bu sorunu çözmek için yoğun çaba harcıyor.

Örneğin Spotify, “Akışlı Reklam Ekleme” aracıyla teknolojisine büyük yatırım yaptı ve reklam teknolojisi şirketi Megaphone’u 235 milyon dolara satın aldı. Spotify bu hamlesiyle; reklamları, dinleyicilerin önceden yaptığı tercihlere ve dinlediği podcast’lere göre seçmeye başladı.

GELİRİN %100’Ü İÇERİK OLUŞTURUCULARININ

Spotify'ın yeni abonelik özelliği, içerik oluşturucu platformu Anchor üzerinden de destekleniyor. Şirket, podcast yayıncılarının bölümlerini diğer platformlara koymalarına olanak tanıyacağını da söyledi.

Platforma daha fazla içerik oluşturucu çekme çabasıyla Spotify, önümüzdeki iki yıl boyunca abonelik gelirlerinde kesinti yapmıyor. Şirket, katılan içerik oluşturucuların, ödeme işlem ücretleri haricindeki gelirlerinin %100’ünü alabileceğini söyledi.

Spotify, 2023’ten itibaren ise %5 ücret talebinde bulunacak. Apple ise ilk yıl %30’luk bir kesinti alıyor ve ardından ikinci yılda ücreti %15’e düşüreceğini söylüyor.

Ayrıca 12 farklı podcast yayıncısıyla anlaşarak, önümüzdeki aylarda daha fazla içerik oluşturucuya açılmayı planlıyor.

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28/04/2021 11:13