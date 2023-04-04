Sprint yarışlar için yeni plan: Anlaşma sağlandı

Formula 1'de sezonun ilk 3 yarışı geride kalırken şampiyonanın bir sonraki durağı Azerbaycan olacak.



28-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde ise takımlar ve Formula 1 yönetimi, sprint yarışlar için yeni bir formatın denenmesi konusunda sözlü anlaşma sağladı.



Racing News'te yer alan habere göre, cuma günkü antrenmanın ardından yapılacak sıralama turları, normal yarışın grid dizilimini belirleyecek. Bu sıralamanın sprint yarış için bir etkisi olmayacak.



Cumartesi günkü sabah seansında ise sprint yarış için sıralama turları yapılacak ve aynı gün sprint yarış gerçekleştirilecek. Pazar günü ise normal yarış yapılacak.

Sezonun ilk sprint yarışı

Formula 1'de bu sezon öncesinde sprint yarışların sayısının 6'ya yükseltildiği açıklanmıştı.



Bu yarışlardan ilkine Azerbaycan ev sahipliği yapacak.



Azerbaycan'ın yanı sıra Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya Grand Prix'lerinde sprint yarış düzenlenecek.



Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen: 69 puan

2. Sergio Perez: 54

3. Fernando Alonso: 45

4. Lewis Hamilton: 38

5. Carlos Sainz / Lance Stroll : 20



Takımlar



1. Red Bull: 123

2. Aston Martin: 65

3. Mercedes: 56

4. Ferrari: 26

5. McLaren: 12

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04/04/2023 20:01