Sputnik V aşısı 2022 yılında uluslararası piyasaya sürülecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Gamaleya Enstitüsünün bilimsel çalışmalardan sorumlu Direktör Yardımcısı Denis Logunov ile toplantı gerçekleştirdi.

Rus halkına aşılama başta olmak üzere Rus korona virüs aşılarını talep eden ülkelere gönderilmesi ve yardım yapılan ülkelere verilen desteklerin de ele alındığı toplantıda Rus bilim insanlarının geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili yeni detaylar verildi.

Gameliya Enstitüsü Direktör Yardımcısı Denis Luganov aşının burun spreyi formatında da geliştirildiğini hatırlatarak bugünden itibaren burun spreyi şeklindeki aşının `Sputnik M` adıyla tescil edildiğini ifade etti.

Sputnik M tescillendi



Luganov, “Sputnik M’nin çocuk nüfusta kullanılmasına yönelik izni bugün alındı. Aşı tescil edildi, bu sevindirici gelişmeyi paylaşabiliriz” dedi.

Sputnik M’nin, Moskova’da çocuklar üzerinde denendiği aktarılırken, burun spreyinin 12 ile 17 yaş arasındaki çocuklara uygulanacağı ifade edildi.

Dmitriev ise tescil edilen aşının uluslararası dolaşıma girmesi ile ilgili hedeflere değinerek, “Aşının burun spreyi formatının daha önce geliştirilen Sputnik V aşısı gibi erken dolaşıma girmesini hedefliyoruz. Bu format 2022 gibi erken bir tarihte uluslararası pazara girecek” dedi.

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25/11/2021 11:54