Sputnik V aşısının ilk grubu Türkiye'ye teslim edildi

Koronavirüse karşı Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara’daki Esenboğa Havalimanı indi. Ne kadar aşının geldiği açıklanmadı. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Sinovac ve Biontech'ten sonra kullanmaya karar verdiği üçüncü aşı olan Sputnik V'nin ilk grubu Türkiye'ye teslim edildi.

Haber Global'de yer alan haberde, Rus menşeli Sputnik V koronavirüs aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçağın Esenboğa Havalimanı'na indiği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Koca, haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini aktarmıştı.

Covid-19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Sputnik V aşısının 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da her iki doz ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen etkinlik oranının yüzde 97,6 olduğu açıklanmıştı.

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14/06/2021 15:41