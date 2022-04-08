Squid Game’in yaratıcısından Netflix’e yeni film: Yaşlıları Öldürme Kulübü

Netflix’in en çok izlenen yapımı olan ve Türkiye’de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan Squid Game’in yaratıcısından yeni film haberi geldi. Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, aynı derecede şoke edici ve hatta daha şiddetli sahneler içeren yeni bir yapım üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Dong-hyuk, filmin adının ‘Killing Old People Club’ (Yaşlıları Öldürme Kulübü) olduğunu açıkladı. Dizinin Güney Koreli yönetmeni, İtalyan filozof ve yazar Umberto Eco’nun çalışmalarından esinlenerek ‘yine sansasyonel bir film’ için 25 sayfalık senaryo yazdığını açıkladı.‘

YAŞLILARIN SAKLANMASI GEREKEBİLİR’

Dong-hyuk, ”Squid Game'den daha şiddetli olacak” dediği filmle ilgili olarak, ‘yaşlıların saklanması gerekebileceği' esprisini yaptı.

Umberto Eco’nun romanlarından hangisinin film için ilham kaynağı olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yazar, kurgusal eserlerinde genellikle cinayet, baştan çıkarma, komplo ve din gibi temalara odaklanıyor.

En ünlü romanlarından biri olan Gülün Adı’nda bir keşiş, 1327 yılında izole bir İtalyan manastırında bir dizi gizemli ölümü araştırır ve birkaç keşişin gizemli koşullar altında öldürüldüğünü bulur.

ECO’NUN HANGİ KİTABI OLABİLİR?

Kitaplarından bir diğeri olan Foucault’nun Sarkacı ise aklı komplo teorileri tarafından çarpıtılmış ve gizli bir cemiyetin arkadaşını kaçırdığına inanan güvenilmez birini anlatıyor.

Öte yandan, Güney Koreli yönetmen Squid Game’in ikinci sezonunu yazdığını ve dizinin 2024 yılında tamamlanmasını umduğunu açıkladı.

Squid Game, Netflix'in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Ve dizi halen Netflix’in en çok izlenen yapımı olarak öne çıkıyor. Dizi borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılmasının hikayesini anlatıyor.

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08/04/2022 11:08