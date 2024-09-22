Sri Lanka seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Marksist eğilimli Dissanayake önde

Sri Lanka'daki devlet başkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre Marksist eğilimli Milletvekili Anura Kumara Dissanayake, yarışı önde götürüyor.

Sri Lanka Seçim Komisyonunun verilerine göre, 2022'deki ağır ekonomik buhrandan bu yana düzenlenen ilk devlet başkanı seçiminde 55 yaşındaki Dissanayake, şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 39,5'ini aldı.

Muhalefet lideri Sajith Premadasa yaklaşık yüzde 34 oyla ikinci, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ise yaklaşık yüzde 17 oyla üçüncü sırada bulunuyor.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry, X'ten yaptığı paylaşımda, halkın kararını verdiğini ve seçim sonuçlarının netleştiğini belirterek Dissanayake'yi tebrik etti.

- Ülke tarihinde ilk kez oy sayımında ikinci tur

Yerel basında Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya dayandırılan haberlere göre, adayların seçimi kazanması için aldıkları oyların yüzde 51 eşiğine ulaşması gerekiyor ancak henüz bu koşul sağlanmadı.

Buna göre, aynı pusuladaki ikinci tercihleri belirlemek üzere ülke tarihinde oy sayımında ilk kez ikinci tura gidilecek.

İkinci turdaki oy sayımında sadece Marksist eğilimli Dissanayake ile muhalefet lideri Premadasa yer alacak. Bu nedenle, aralarında Devlet Başkanı Wickremesinghe'nin de olduğu diğer adaylar elendi.

Sri Lanka'da seçmenler, tek oy pusulasında birden çok adayı ikinci veya üçüncü olarak tercih edebiliyor. Elenen adaylara oy verilen pusulalardaki ikinci veya üçüncü tercihler sayılarak Dissanayake veya Premadasa'nın oylarına eklenecek.

Ülkede 5 yıl için yeni başkanı belirlemek üzere oy kullanma hakkı olan seçmenlerin sayısı 17 milyonu aşıyor.

Ada ülkesinde dün polis, halkın güvenliği için akşam saat 22.00'de başlayarak sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

- Ülke temerrüde düşmüştü

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç para almıştı.

Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.