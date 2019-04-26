HABER KIBRIS

Sri Lanka'da 359 kişi ölmemiş!

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26/04/2019

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Sri Lanka'da 359 kişi ölmemiş!

Sri Lanka'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 253 olarak güncellendi. Terör saldırılarının başındaki  kişinin Shangri-La Otelindeki saldırı sırasında öldüğü açıklandı.

Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller  dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin  sayısı, daha önce açıklanan 359'dan 253'e güncellendi.

Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısında  bir hesaplama hatası olduğunu belirterek, ölenlerin sayısının 253 olduğunu  kaydetti.

Yetkililer, saldırıları düzenleyenlerin başındaki kişi olduğu sanılan  teröristin, başkent Kolombo'daki Shangri-La Oteli'ndeki saldırı sırasında  öldüğünü bildirdi.

Saldırıları dokuz kişinin düzenlediği sanılıyor.

Polis, baskınlar düzenlemeye devam ederken, saldırılarla ilgili aranan  7 kişinin fotoğrafını yayınladı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Paskalya'da terör  saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar  saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında  Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki  Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon  Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların  ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve  Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 500'den fazla kişi yaralandı. Bombalı saldırıları terör  örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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TAGS: Sri Lanka’da 359 kişi ölmemiş!, haber, kıbrıs,
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