Sri Lanka'da dram! Hükümet tespit etmekte zorlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Sri Lanka'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespitlerinde zorluk yaşanıyor.

21 Nisan'da Sri Lanka'nın Kolombo, Negombo ve Batticaloa kentlerinde bulunan üç kilise ve üç otele bombalı saldırı düzenlenmesinin ardından hükümet, hayatını kaybeden yüzlerce kişinin kimlik tespitini yapmakta güçlük çekiyor.

İlk etapta 359 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken daha sonra gelen rakamların yeniden düzenlenmesiyle ölü sayısı 253'e düştüğü açıklanmıştı.

Ölü sayısının yanlış verilmesi sonrası resmi kurumlar birbirini suçlamıştı.

Sri Lankalı yetkili Anil Jasinghe, uluslararası haber ajanslarına verdiği demeçte, henüz net bir sayı veremeyeceklerini ancak ölü sayısının 250 ila 260 arasında olduğunu, kesin bir rakamın verilmesinin zor olduğunu belirtti.