Sri Lanka’da ilaç kıtlığı yaşanıyor

Ekonomik kriz ve siyasi çalkantılara sahne olan Sri Lanka’da azalan döviz rezervleri nedeniyle ilaç kıtlığı yaşanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, gıda, akaryakıt ve elektrik sıkıntısının yanı sıra hayati öneme sahip tıbbi ekipman ve ilaçlara erişimin ülke genelinde azalması sağlık sistemini tehdit ediyor.

Tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle bazı hastanelerde ameliyatlar durduruldu.

Sri Lanka Tabipler Birliği, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’ya "acil önlem alınmadığı takdirde ilaç eksikliğinin felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

Hükümetin, ekonomik krizi aşmak için Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Çin, ABD, İngiltere ve Hindistan’dan destek arayışları sürüyor.

Başbakan Mahinda Rajapaksa, ekonomik krizden Kovid-19 salgınını sorumlu tutmuştu.

SRİ LANKA'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" şeklinde slogan atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hâl ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, olağanüstü hâl yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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12/04/2022 13:09