Sri Lanka'da siyasi kriz derinleşiyor

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın cuma günü Başbakan Ranil Wickremesinghe'yi görevden almasıyla başlayan siyasi kriz derinleşerek devam ediyor.

Başbakan Wickremesinghe, anayasaya göre hala başbakan olduğunu belirtirken Sirisena, eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevine atadı.

Ancak hukuk uzmanları Sirisena'nın kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor.

Görevden alınan Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin koruma sayısı azaltılırken devlete ait medya kurumlarının genel müdürleri de değiştirildi.

PETROL BAKANLIĞI'NDA KALABALIĞA ATEŞ AÇILDI

Öte yandan polis kaynakları, görevden alınan Wickremesinghe hükümetinde petrol bakanı olan Arjuna Ranatunga'nın bakanlığa girdiği esnada etrafında toplanan ve kendisini protesto eden Rajapaksa destekçilerine, bir koruması tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Euronews'in haberine göre; Colombo Ulusal Hastanesi sözcülerinden Pushpa Soyza, Petrol Bakanlığında açılan ateş sonrası hastaneye yaralı 3 kişi getirildiğini, yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından koruma görevlisinin tutuklandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Sirisena, 26 Ekim'de Başbakan Wickremesinghe'yi görevden almasının ardından parlamento çalışmalarını da 16 Kasım'a kadar erteledi.

Meclis Başkanı Karu Jayasuriya ise Sirisena'ya yazdığı mektupta, parlamentonun çalışmalarının askıya alınmasının "arzu edilmeyen ciddi sonuçlara yol açabileceği" uyarısı yaparak görevden alınan Wickremesinghe'ye güvenoyu fırsatı tanınmasını talep etti.