Sri Lanka'daki selde can kaybı 17'yi buldu

Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 17'ye yükseldi.

ads ads ads ads
07/06/2021

ads
ads
ads
Sri Lanka'daki selde can kaybı 17'yi buldu

Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Sri Lanka Doğal Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sri Lanka'da 3 Haziran’dan bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasının ardından ölü sayısının 17'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada Gampaha, Ratnapura, Kolombo, Puttalam, Kalutara, Kegalle ve Galle'de en az 270 bin kişinin sellerden etkilendiği, çok sayıda haneye elektrik verilemediği belirtildi.

Meteoroloji Servisi Genel Müdürü Athula Karunanayake, ülkede yağışların azalmasını beklediklerini fakat bazı bölgelerde yağışların aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

07/06/2021 16:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Sri Lanka, sel
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.