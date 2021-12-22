Sri Lanka’dan ilginç ödeme yöntemi

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22/12/2021

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Sri Lanka’dan ilginç ödeme yöntemi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka, daha önce İran'dan ithal ettiği petrolün borcunu çayla ödemeyi planladığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, hükümet yetkilisi Ramesh Pathirana, ülkenin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi planladığını açıkladı.

Pathirana, ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler ya da ABD yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini, çayın bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığını ve plana kara listedeki hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını aktardı.

Sri Lanka Çay Kurulu üyeleri, ülkenin dış borcunun kapatılması için çayın takas olarak kullanılması planının ilk olduğunu belirtti.

Sri Lanka yılda yaklaşık 340 milyon kg çay üretiyor.

 

22/12/2021 21:08
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TAGS: Sri Lanka’dan ilginç ödeme yöntemi
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