ST Hilarion bölgesindeki yabani zeytin ağaçları aşılanıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Lefkoşa-Girne Anayolunda, St. Hilarion bölgesinde yanan ve yeniden yeşeren yabani zeytin ağaçlarının yerli zeytinle aşılanması çalışması başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilk etapta 3 bin yabani zeytinin aşılanacağı, aşıların Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orman Dairesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü iş birliğinde yapılmakta olduğu kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, geçtiğimiz yıllarda başlatılan yabani zeytin ve harnup ağaçlarının aşılanarak, ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yeniden canlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Oğuz, zeytinin ekonomideki yerinin önemli olduğunu, zeytinciliğin geliştirilmesi, modern tarım tekniklerinin kullanılmasıyla ilgili gerek teknik gerekse mali açıdan destek verilmesi yönünde çalışmalar bulunduğunu kaydetti.

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07/04/2022 19:16