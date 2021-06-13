St Hilarion’dan sesimizi Dünyaya haykıracaklar

KKTC Cimnastik Federasyonu, “Kendi çocuklarımızla sesimizi Dünyaya haykıracağız.” sloganıyla St Hilarion Kalesinde etkinlik düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu, 19 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak St Hilarion Kalesinde yapılması planlanan ancak Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucunda Cercle / Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek için federasyon olarak St Hilarion Kalesinde, kendi çocuklarımızla parkur müsabakası düzenleyeceğiz.

Bunun için yerinde incelemelerde bulunma üzerek St Hilarion Kalesine gittik. İptal eden konserin yerine St Hilarion Kalesinden, “Kendi çocuklarımızla sesimizi dünyaya haykıracağız.” Etkinliğimize sadece cimnastikçilerimizi değil, parkur branşı ile uğraşan tüm sporcularımızı davet ediyoruz.

Spor, farklı uluslar ve bireyler arasında evrensel bir dili ve iletişimi sağlayarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin oluşmasına hizmet eder.”

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13/06/2021 16:33