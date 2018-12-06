St. Hilarion Kalesi’nde hırsızlık iddiası

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Girne’de St. Hilarion Kalesi’nde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Bölge Amirliği’nde kamu görevlisi olarak çalışan B.P. hırsızlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınarak tutuklama talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 10-31 Ekim 2018 tarihinde Girne’de St. Hilarion Kalesi’nde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Bölge Amirliği’nde kamu görevlisi olarak çalışan ve kalede gişe görevi yapan Karşıyaka’da sakin B.P.’nin kaleyi ziyaret gelenlerden kesmiş olduğu giriş biletleri karşılığında temin ettiği 667 TL ve 49 Euro parayı tasarufuna geçirmek sureti ile sirkat ettiğini söyledi. Zanlı hakkında önceki gün şikâyet yapıldığını ve soruşturma amaçlı gözaltına alındığını belirten polis, incelenecek evraklar olduğunu ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.