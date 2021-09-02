St. Hilarion'a Tırmanacaklar

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı 4 Eylül cumartesi günü boğaz - St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek . Basel Holding ana sponsorloğunda gerçekleşecek olan 2. Tırmanma yarışı saat 14.00'da start alacak.



11 Ekip yarışacak

Basel Holding yanısıra , Basel enerji,Near East Bank, Rinata Parts oils , Caldini , Genpower , LimasolOnline,Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen Tırmanma şampiyonasında Deniz Denner 'in lider durumda , Doğa Koyuncu ikinci , Ahmet Öksüzoğluları ise üçüncü sırada bulunurken bu yarışta bu iddialı isimlerle birlikte 11 ekip start alacak.

14:00 da ilk aracın start alacağı 2. Tırmanma yarışında Servis alanıda boğaz kavşağına kurulacak ve yarış güzergahını barındıran Yol trafiğe 13.30 da kapanacak.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2021 12:23