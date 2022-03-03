St. Petersburg’da savaş karşıtı gösteriler sürüyor

Vladimir Putin’in doğduğu yer olan Rusya’nın St. Petersburg kentinde göstericiler, gözaltılara rağmen savaşı protesto etmeye devam ediyor.

Dün akşam da kentte bir savaş karşıtı protesto düzenlendi. Polis göstericileri gözaltına aldı.

İşgal başladığından beri yüzlerce barış yanlısı gözaltına alındı.

Cezaevinde tutulan Putin muhalifi Aleksey Navalni de Rusya’nın “bir korkaklar ulusu” olmaması gerektiğini söyleyerek her gün savaş karşıtı protestolar yapılması çağrısında bulundu.

BBC

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03/03/2022 08:44