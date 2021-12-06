St. Petersburg'da son 128 yılın en soğuk 6 Aralık günü

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bugün 128 yılın en soğuk 6 Aralık’ı oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -20.9 dereceye kadar düştü.

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06/12/2021

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St. Petersburg'da son 128 yılın en soğuk 6 Aralık günü

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bugün 128 yılın en soğuk 6 Aralık’ı oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -20.9 dereceye kadar düştü.

Fobos Hava Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bugün St. Petersburg’da en düşük hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Ülkenin kuzey başkentinde hava sıcaklığı -20.9 dereceye düştü” ifadeleri kullanıldı.

Termometreler 1893’ün aynı gününde kaydedilenden 0.4 derece daha düşük bir hava sıcaklığını gösterdi.

Leningrad bölgesinde ise gece saatlerinde hava -24 dereceye kadar düştü.

Bugün St. Petersburg’da gün içinde havanın - 16, Leningrad bölgesinde ise - 12 ila 17 derece arasında olması, yarından itibaren ise soğuk havanın biraz daha etkisini kaybetmesi bekleniyor.

06/12/2021 13:15
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TAGS: St. Petersburg, en soğuk, gün, hava sıcaklığı, haberkıbrıs,
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