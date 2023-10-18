Stadyum yenilenmesi için 80 milyonluk teklife onay

Chelsea, Stamford Bridge'in yeniden inşa edilebilmesi için stadyum çevresinde yaşayanlarla anlaşma sağladı. Londra ekibi, anlaşma kapsamında bölgede yaşayan kişilerin evlerini için toplam 80 milyon sterlin ödeyecek.

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18/10/2023

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Stadyum yenilenmesi için 80 milyonluk teklife onay

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Stamford Bridge'in yenilenmesi için yaptığı çalışmalarda önemli bir adım attı.

Stamford Bridge'in yenilenmesi için uzun süredir stadyum çevresinde yaşayan kişilerle görüşmelerini sürdüren Chelsea, 1.2 dönümlük araziyi satın almak için bölge sakinleriyle anlaşma sağladı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Londra ekibinin 80 milyon sterlin ödeme yapacağı ve anlaşmanın 2024'ün ilk aylarında tamamlanacağı belirtildi.

4 yıl başka yerde oynayacak

Chelsea'nin stadyum yenileme çalışmalarına 2025'te başlayacağı belirtilirken mavilerin maçlarını 4 yıl boyunca farklı bir yerde oynayacağı kaydedildi.

Londra ekibinin maçlarını oynayabileceği yerler arasından Fulham'ın stadyumu Craven Cottage, Wembley, Londra Stadyumu ve Twickenham bulunuyor.

Stamford Bridge'in yeniden inşası için Chelsea'nin 2 milyar sterline yakın bir ödeme yapacağı tahmin ediliyor.

18/10/2023 10:07
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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