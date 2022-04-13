Standard Eurobarometer raporu açıklandı: “Yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70

Standart Eurobarometer 96 raporuna göre, Kıbrıslı Türklerin “yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, bu yıl 18 Ocak -14 Şubat tarihleri arasında yapılan Standart Eurobarometer 96 Araştırması’nın sonuçlarını basınla paylaştı.

Araştırmaya göre, Kıbrıs Türk toplumunun “yaşamdan memnuniyet” oranı 2022 yılında yüzde 70 olarak görüldü. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, yüzde 83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 13 puan gerisinde kaldı. Kıbrıs Türk toplumu “yaşamdan memnuniyet” konusunda Romanya (yüzde 59), Yunanistan (yüzde 56) ve Bulgaristan’ın (yüzde 54) üstünde yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Kıbrıslı Türklerin en önemli sorunu, yüzde 52 ile “ekonomik” durum. “Fiyatların yükselmesi, enflasyon ve hayat pahalılığı” da buna bağlı olarak ikinci en önemli sorun olarak tespit edildi.

“İŞLER İYİ İLERLİYOR DİYENLERİN ORANI YÜZDE 21”

Standart Eurobarometer 96 raporuna göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 75’i “işler yanlış yönde ilerliyor” algısında ve bu rakam Avrupa Birliği ortalamasının 30 puan üzerinde. İşlerin “iyi yönde ilerlediğini” düşünenlerin oranı ise yüzde 21.

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 94’ü koronavirüs salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inanıyor, yüzde 27’lik bir kesim salgının olumsuz etkilerinden ‘hiçbir zaman’ kurtulmayacağına inanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği ile ilgili olumlu imajı yüzde 46 ile AB ülkelerindeki ortalamadan iki puan yüksek. Ayrıca yüzde 41’lik bir kesim Avrupa Birliği mevzuatının Kıbrıs Türk toplumunda tam olarak uygulanmasını destekliyor, yüzde 48’lik bir kesim ise bunun özellikle ‘yarar sağlayacağını’ düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 40’ı Kıbrıs Türk toplumunda demokrasinin işleyişinden memnunken bu rakam AB 27 ülkelerinin 16 puan altında. Araştırmaya göre yüzde 49’luk bir kesim ise demokrasinin işleyişi ile ilgili memnuniyetsiz.

ARAŞTIRMA HAKKINDA…

Araştırma 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve 5 aday ülke (Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) ile İngiltere, Bosna Hersek, İzlanda, Norveç, İsviçre, Kıbrıs Türk toplumu ve Kosova kara bölgesini içeriyor. Araştırma kapsamında Kıbrıslı Türkleri temsil edecek biçimde 15 yaş ve üzeri 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşüldü. Katılımcılar çok katmanlı rastgele örneklem yöntemi ile belirlendi. Kıbrıs Türk Toplumu için saha çalışması ve raporlama, yüklenici Kantar Public şirketi adına, Lipa Consultancy tarafından yürütüldü.

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13/04/2022 18:11