Standardizasyon tüketicinin korunması ve hakları açısından önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında konuşarak, Endüstri devrimiyle beraber, makinalaşmaya ve kitle üretimine geçilmesinin standardizasyonun gerekliliğini ön plana çıkardığını belirtti.

Günümüzde de artan bir şekilde standardizasyonun öneminin devam ettiğini aktaran Yeşiltaş, Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’nin temel ve evrensel tüketici hakkına vurgu yaptığını dile getirdi.

Prof. Dr. Yeşiltaş, tüketicilerin bu haklarını doğru şekilde kullanabilmelerinin söz konusu haklarla ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşturulmasına bağlı olduğunu ifade ederek, standardizasyon sadece tüketiciler için değil, üreticiler için de önemli olduğunu kaydetti.

Tüketici açısından değerlendirildiğinde uluslararası standartların tüketicinin hem kendi ülkesinde hem de diğer ülkelerde yapacağı mal ve hizmet alımlarını güven içinde yapmasına yardımcı olacağını söyleyen Yeşiltaş, “Ulusal veya uluslararası standartların varlığı, tüketicilere satın alacağı mal ve hizmetleri doğru şekilde karşılaştırmasına ve kendisi açısından en uygun olanı seçmesine imkân sağlayacak” şeklinde konuştu.

Dekan Yeşiltaş, standart olmayan mal ve hizmetlerin karşılaştırılması ya da değerlendirmelerinin yapılmasının zor olduğunu aktararak, “Konuya üreticiler açısından bakarsak, üreticiler standart mal ve hizmetler ürettikleri takdirde, kaliteyi takip etmeleri ve korumaları daha kolay olacaktır. Tüketiciler de kaliteli mal ve hizmetlere ulaşma imkânı bulabileceklerdir” dedi.

Uluslararası standartların varlığının hem üreticilere, hem tüketicilere, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını anımsatan Yeşiltaş, “Hem kendimizin hem de çocuklarımızın güzel ve sağlıklı bir Dünyada yaşamasını istiyorsak, uluslararası standartlar tüm ülkelerde kabul edilmeli ve standartların uygulanıp uygulanmadığı takip edilmelidir” ifadesini kullandı.

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13/10/2021 14:25