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Standart Dışı Valensiya Portakal Bedellerinin Yarısı Ödeniyor

Cypfruvex, mayısta teslim alınan standart dışı valensiya portakal bedellerinin yarısının ödemesine yarın başlanacağını açıkladı.

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07/06/2018

Standart Dışı Valensiya Portakal Bedellerinin Yarısı Ödeniyor
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd’den (CYPFRUVEX) yapılan duyuruda, mayısta Cypfruvex tarafından teslim alınan standart dışı valensiya portakal bedellerinin yüzde 50’sinin yarın ödenmeye başlanacağı belirtildi. Ödemelerin Ziraat Bankası Şubeleri’nden yapılacağı kaydedild

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TAGS: Valensiya, Portakal, haber, kıbrıs
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