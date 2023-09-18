StandUp Right Projesi kapsamında fizyoterapistlere eğitim verildi

StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında beden farkındalığı temelli omurga sağlığı bütünleştirici eğitim 2-3 Eylül tarihlerinde EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Proje, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülüyor.

StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi Koordinatörü Münevver Özakalın'ın verdiği bilgiye göre, proje ilkokullarda ve özel eğitim okullarında gerçekleştirilecek ve 9-10-11 yaşlarındaki çocukları kapsayacak.

StandUp Right Projesi, çocuklarda fiziksel dik duruşu hedeflerken, fizyoterapistlerin yıllardır yasal bir statüde çalışmalarını engelleyen yasal metinlerin iyileşmelerini de sağlayacak.

Proje, toplum sağlığını korumaya yönelik yapılacak eğitimlerin yanında fizyoterapistlerin birlik ve meslek ile ilgili yerel yasal metinlerini Avrupa Birliği yasa ve standartlarına uygun olarak düzenlemelerini sağlayıp, derneğin kapasitesini geliştirmeyi de amaçlıyor.

Toplam 12 ilkokul ve 4 özel eğitim merkezinde verilecek olan “Temel Beden Farkındalığı Temelli Omurga Sağlığı” eğitimleri, proje kapsamında BBAT Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hamiyet Yüce tarafından eğitilen ve temmuz ayında gerçekleşen Modul A eğitimi ile sertifika almaya hak kazanan 6 pediatrik rehabilitasyon alanında uzman fizyoterapist tarafından verilecek.

İsveç merkezli, efektif ve popüler fizyoterapi yöntemlerinden olan “Temel Beden Farkındalığı Terapilerinin” çocuklarda uygulanmasının dünyada bir ilk olacağı belirtilen açıklamada, uzman fizyoterapistlerin 2 gün eğitim aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “KT Fizyoterapistler Derneği’nin şiarı olan bir fizyoterapist; bilim insanlarının bilgisine, hümanist bir kalbe ve sanatçı ellerine sahiptir. Yüz yıllardır ağrıyı, fiziksel engeli sevgiye dönüştürmeyi başarmış bir sağlık profesyonelidir. Biz, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Kıbrıs'ın kuzeyinde hizmet veren bu süper kahramanların sivil toplum örgütü olmaktan gurur duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.