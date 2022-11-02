Stantlardan elde edilecek gelir sokak hayvanları için bağışlanacak
02/11/2022
Hayatı paylaşmak senin elinde… “Kıbrıs’ın İyi Hali” sloganıyla sokakta yaşayan canlılar için etkinlik düzenlenecek.
Alayköy Belediyesi Sosyal aktivite Merkezi’nde 6 Kasım Pazar günü saat 09.00’da başlayacak olan etkinlikte; çeşitli aktiviteler yapılacak, sürpriz sanatçılar yer alacak ve konser verilecek.
Stantlardan elde edilecek gelirin sokak hayvanları için gerekli kurumlara bağışlanacağı açıklandı.
Stant kiralamak isteyen vatandaşlar, “0533 885 8509- 0533 885 7515” numaralı telefonlardan ulaşabilirler.