Star Wars serisinin yıldızı hastalığını açıkladı

Bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu Daisy Ridley, kendisine Graves hastalığı teşhisi konduğunu söyledi.

Sam Yates'in 2024 gerilim filmi "Magpie"yi çektikten sonra hastalığın ellerin titremesi, bitkinlik, hızlı kilo kaybı gibi semptomlarını hissetmeye başladığını söyleyen ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten stresli bir rol oynadım, muhtemelen bu yüzden kendimi kötü hissediyorum diye düşündüm."

Ünlü oyuncu, Hastalığın erken evrelerinde çok sinirli olduğunu da belirtti.

GRAVES HASTALIĞI NEDİR?

Tiroid bezlerinden aşırı miktarda tiroid hormonu salgılanmasına bağlı olarak gelişen bir otoimmün hastalıktır.

STAR WARS EVRENİNE GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Daisy Ridley, Star Wars serisine geri dönecek. Sharmeen Obaid-Chinoy'un yönetmenliğini üsteleneceği yeni Star Wars filmi, Rey'in yeni Jedi Düzeni kurmasını konu alacak.