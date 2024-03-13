Star Wars’un çocuk yıldızı hastanede tedavi görüyor!

Dünyaca ünlü Yıldız Savaşları serisinin çocuk yıldızı Jake Lloyd’un annesi, oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Star Wars serinin çocuk yıldızı Jake Lloyd uzun bir süredir gözlerden uzaktı. Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike’de henüz 10 yaşındayken Anakin Skywalker’a hayat veren Lloyd’un annesi, oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Lisa Lloyd, 35 yaşındaki oğlunun akıl hastalığıyla mücadelesi hakkında konuştu. Oyuncuya 2008’de şizofreni teşhisi konmuştu.

Oğlunun lise yıllarında sorun yaşamaya başladığını belirten annesi “Bu gerçeklikte mi, yoksa farklı bir gerçeklikte mi olduğunu bilmiyordu” ifadelerini kullandı.

Lloyd 10 aydır rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor ve 8 ay daha tedavi görecek.

“BÜYÜK BİR STAR WARS HAYRANI”

Oyuncunun annesi ise “Beklediğimden çok daha iyi durumda” ifadelerini kullandı.

Annesi ayrıca oyuncunun hala büyük bir Star Wars hayranı olduğunu belirtti.