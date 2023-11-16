Starbucks çalışanları, 'yılın en yoğun gününde' ABD'deki yüzlerce şubede iş bırakacak

ABD'de yaklaşık 10 bin şubesi olan Starbucks'ta binlerce çalışanı temsil eden sendika, bugün günün belli saatleri arasında iş bırakma kararı aldı.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre Starbucks Çalışanları Birliği olarak 2011'den bu yana örgütlenen sendika, maaş ve diğer haklar konusunda adım atılmaması nedeniyle greve gidecek.

Eylemden 200 şubenin ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

16 Kasım'daki iş bırakma eylemi, Starbucks'ın yılın en yoğun günlerinden birine denk geldi. Starbucks'ın "Kırmızı Kupa Günü" olarak anılan bugünde şirket, tekrar kullanılabilir ve tatil temalı kupalar dağıtıyor.

Sendikanın liderlerinden, Starbucks baristası Michelle Eisen, şirketin çalışanları için "daha fazlasını yapabileceğini" söylüyor.

Bazı şubelerde iş bırakma eyleminin birkaç saat süreceği, bazılarında ise günün büyük çoğunluğunu etkileyeceği kaydedildi.

Sendika, eylemin amacının, sendikalaşan şubelerde adil sözleşmelere imza atmayı reddeden Starbucks'ı uyarmak olduğunu açıkladı.

Sendika üyeleri iş koşullarını ve promosyon günlerinde yeterli çalışanın bulundurulmaması gibi eksikleri de protesto ediyor.

Sendika lideri Eisen, çalışanların ve aktivistlerin daha fazla destek vermesini beklediklerini söyleyerek, "Şirketi korkutacak şey budur. Onların her şeyi, itibarları" dedi.

Starbucks ise iş bırakma eyleminin büyük bir aksamaya yol açmayacağını ileri sürüyor.

Şirket, daha yüksek ücretler için yüzlerce milyon dolar harcadığını, ancak sendikanın görüşmeleri geciktirdiğini söyleyerek sendikayı suçluyor.

2021'den bu yana Starbucks'ın 350 şubesinde sendikal faaliyet yürütülüyor.

Şirket, sendikal faaliyetlerle ilgili birkaç kez "iş yasalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle ceza aldı.

Geçen yıl Starbucks'ın eski patronu Howard Schultz, sendikanın iddialarıyla ilgili soruları yanıtlamak üzere Kongre'ye çağrıldı.

Starbucks yöneticileri 2021'den bu yana şirketin sendikalaşma karşıtı olmadığını, ancak çalışanların şikayetlerinin sendika kurmayı meşrulaştıracak boyutta olmadığını iddia ediyor.

(BBC/AN,/YIL)