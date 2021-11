Starbucks ve Amazon, kasiyersiz kahve dükkanı açıyor

Amazon Go ile ilk ortaklığı olan New Starbucks mağazası, New York’ta açılmadan önce resmedildi. Amazon ile ortaklık, Starbucks’ın tüketicilerin yeni alışkanlıklarına uyarlama planındaki en son adım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Starbucks, pandeminin tüketicilerin kahve satın alma alışkanlıklarını değiştirmesi üzerine yeni bir strateji belirledi. Strateji, 18 ayda 400 mağazayı kapatmanın yanı sıra, yoğun şehir pazarlarında daha fazla teslim alma yeri açmayı içeriyor.

Amazon Go lokasyonlu ilk Starbucks Pickup, perşembe günü New York City’de 59. Cadde’de, her iki şirketin logosunu da barındıran bir bayrakla açılıyor. Seattle merkezli şirketler, gelecek yıl birlikte en az iki lokasyon daha açmayı planlıyor. İkinci kafe Manhattan şehir merkezinde, 40. Cadde ve 8. Cadde’de bulunan New York Times Binası’nda olacak.

Starbucks’ın küresel büyüme ve kalkınmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kathryn Young, “Bu, ikimizin de öğrendiği bir kavramın kanıtı” dedi.

Young, Starbucks ve Amazon’un ne kadar süredir birlikte çalıştığına dair daha fazla ayrıntı vermedi.

Müşteriler yeni mağazaya girdiklerinde, Starbucks mobil uygulamasını kullanarak ön sipariş verdikleri içecekleri almak için önce bir tezgah görecekler. Tezgahın üzerinde asılı duran dijital ekran, hangi siparişlerin baristalar tarafından yapıldığını gösteriyor.

Amazon Go teknolojisinden yararlanmak için müşterilerin Amazon uygulamasından bir mağaza kodu kullanmaları gerekecek. Starbucks çalışanları yine de bazı tüketiciler teknolojiye aşina olsa da müşterilere girerken yardımcı olmak için yakında bulunacaklar.

Amazon’un fiziksel perakende ve teknoloji başkan yardımcısı Dilip Kumar, “Sırada durup ödeme yapmak için beklemek zorunda değilsiniz. Bu deneyimi, insanların günlerini yaşarken ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarladık” dedi.

Bu habere tepkiniz:



18/11/2021 16:17