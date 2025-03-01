Starmer, Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile görüşecek
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
YAYIN TARİHİ:
01/03/2025
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy'i Başbakanlık Ofisi'nde ağırlayacağını belirtti.
Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye iştirak edecek.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.
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