Starmer, Zelenskiy'le görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi ve her zaman Ukrayna'nın yanında olacağı mesajını verdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, Starmer'ın, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenskiy ile Londra'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediğini belirten Sözcü, Starmer'ın "ne kadar sürerse sürsün ülkesinin her zaman Ukrayna'nın yanında olacağını" aktardığını bildirdi.

Sözcü, "Başbakan Starmer, Rusya'nın yasa dışı savaşını sona erdirecek ve Ukrayna'nın gelecekteki egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alacak adil ve kalıcı barışı sağlayacak yol bulma konusundaki kararlılığını bir kez daha aktardı." ifadesine yer verdi.

Ayrıca, Sözcü, iki liderin yarın başkent Londra'da yapılacak liderler zirvesinde bu görüşmeleri sürdürmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

Zelenskiy, Kral Charles'la da görüşecek

Volodimir Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesine katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zelenskiy, İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşecek. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.