Starmer’ın danışmanının Onar ve Menelau ile gizlice görüştüğü iddia edildi

Güney Kıbrıs’ı hafta içinde ziyaret eden İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell’ın, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Rum Müzakereci Menelaos Menelau ile gözlerden uzak bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Politis gazetesi haberi “Menelaos Menelau ve Güneş Onar ile Gizli Görüşme... Starmer’ın Ziyareti: İngilizler Kıbrıs Sorununda Daha Keskin Dönüş Yapıyor” başlık ve spotuyla aktardı. Haberde, Starmer ile beraberindeki heyetin Güney Kıbrıs’a 10 Aralık’ta yaptığı ziyarette Kıbrıs sorunuyla ilgili fazla bir şey söylemediğini ve açıklamalarında daha çok ikili ilişkilerle Suriye’deki durumdan bahsettiğini ; ancak üst düzey görüşmelerde ve özellikle de Starmer’ın danışmanlarının yaptığı görüşmelerde ana konunun Kıbrıs sorunu olduğunu yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Powell’ın Salı günü Menelau ve Onar ile gözlerden uzak bir görüşme yaparak, tarafların Kıbrıs sorunuyla ilgili tezlerini dinlediğini ve kendi tezlerini de anlatarak, İngiltere’nin Kıbrıs sorununda daha keskin bir dönüş yapacağı mesajını verdiğini öne sürdü.

Powell’in Onar ve Menelau ile Ledra Palace’ta sabah saat 07.30’da görüştüğünü iddia eden gazete, Onar’ın görüşmede egemen eşitlik ve iki devletli çözüm tezini dile getirerek, Türkiye’nin özlü görüşmelere henüz hazır olmadığı mesajını verdiğini ileri sürdü.

Gazete, Menelau’nun ise Rum tarafının müzakerelerin hemen, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünün, Yakın Doğu ile Orta Doğu bölgelerindeki konumunu güçlendireceğini söylediğini iddia etti.

Haberde, Powell’ın Kıbrıs sorununun federasyon çözümü çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini ve İngiltere’nin yapıcı bir tutum sergileyerek, taraflara kendi görüşlerini empoze etmek istemediğini söylediği ileri sürüldü.

Gazete, Kıbrıslı Türk diplomatik kaynaklara dayanarak Kıbrıs sorununun doğrudan uluslararası toplumun öncelikleri arasına gireceği konusunda iyimserlik bulunmadığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rum tarafının adım atmak konusunda hazır olup olmadığına yönelik kuşkulu olduğunu da yazdı.

Uluslararası toplumun, Ukrayna ile Gazze’deki savaş ve Gazze’deki savaşın Lübnan, Suriye ve İran’a sıçraması nedeniyle Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili acele etmediğini kaydeden gazete, öncelik Kıbrıs sorunu olmasa da, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” çözüm perspektifini kaybetmiş sayılmayacağını belirtti.