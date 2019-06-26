StartersHub 2018 yatırımlarıyla zirvede

Erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2018 yılı içinde 1.000'i aşkın girişimden başvuru aldı ve bunlardan 18'ine yaptığı yatırımın yanı sıra, portföyündeki 6 ayrı girişime devam yatırımı da yaparak yılın startup yatırımcısı oldu.

Türkiye'nin önde gelen erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, 2018 yılı içinde 18 yeni girişime ve portföyündeki 6 ayrı girişime devam yatırımı yaparak 2018 yılının startup yatırım şampiyonu oldu. Start Up dergisi tarafından derlenen listeye göre, Türkiye'de yatırım ağları ve fonlar geçtiğimiz yıl binlerce girişimden başvuru aldı. Listeye giren 20 yatırımcının fon desteği sunduğu toplam girişim sayısı 109'a ulaşırken, StartersHub yeni 18 girişime yaptığı yatırımlarla bu alanda lider oldu.