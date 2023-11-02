Startups4Peace programını kazanan projeler açıklandı

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02/11/2023

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Startups4Peace programını kazanan projeler açıklandı

2023 Startups4Peace (Su4P) programının kazanan, yeni kurulan 5 şirket açıklandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen AB İnovatif Girişimcilik Projesinden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle yürütülen 2023 Startups4Peace programını Mammocheck, Dentmetria, Freyia Labs, Swapp ve Cipe Institute şirketleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek “SLUSH” etkinliğine katılma fırsatı kazandı.

02/11/2023 18:33
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TAGS: Startups4Peace programını kazanan projeler açıklandı
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