Stat girişinde çıkan izdihamda 7 kişi öldü

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

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25/01/2022

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Stat girişinde çıkan izdihamda 7 kişi öldü

Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç öncesinde giriş kapısında izdiham oluştu.

İzdihamda çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların başkent Yaounde Messa Devlet Hastanesine nakil işlemleri sürüyor.

25/01/2022 11:25
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