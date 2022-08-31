State Müzik Festivali yapılıyor

State Müzik Festivali fikri kaliteli elektronik müzik ve sanat ile günlük hayatın gürültüsünden uzaklaşıp bir arada özgürce dans edebilmek isteyen herkese bu alanı sunma, benzer ruhların bir arada olduğu, tüm renklerin kucaklandığı, bütün insanların tüm benlikleri ile büyük bir kalabalıktan tek bir özgür ruh oluşturabilecekleri bir konsept alan yaratma fikri ile yola çıktı.

Bu yıl ilk deneyimimizi State Open Air (Açık Hava) konsepti ile Tatlısu köyünün muhteşem doğasında, Ardıç Ağacı Tatil Köyü’nde gerçekleştiriyoruz. Dağ ve deniz arasındaki lokasyon ülkemizin en önemli Festival Alanı Prodüktörü Eco Camp Indigo ve Room4 Kolektif’in fikirleri sayesinde katılımcılara müziğin yanı sıra sanat aktiviteleri, meditasyon, spor ve yeni deneyimler paylaşacakları alanları sunabilmek için özenle tasarlandı.

State Open Air’da müziğin hiç durmayacağı iki büyük sahne, Avrupa, Türkiye ve Kıbrıs’ın her iki kesiminden en başarılı techno ve house DJ’lerine ev sahipliği yapacak. Main Stage daha melodik,deep ve indie tarzlara yönelirken, Room4 Stage gündüzleri house ve enerjik bir tarzdan geceleri yeraltı teknoya kadar sürecek bir müzik yolculuğu sunacak.

Festival katılımcıları 3 gün boyunca diledikleri gibi ister otelde konaklayıp, ister inşa ettiğimiz çadır alanlarında kamp yapabilecek. Yiyececek- İçecek bölümünde kahve-chillerlar gibi alkolsüz içecekler, burger,döner waffle, krepler ve daha bir çok standtan alış veriş yapabilecek ve standlar dışında farklılık isteyen katılımcılar otel restoranından da faydalanbileceklerdir. Kişisel temizlik, duşlar, gölge kamp ve oturma alanları konusunda sürecin olabildiğince konforlu olabilmesi için saha ekibimiz tüm fikir ve emeğini özenle ortaya koymaktan hiç çekinmedi.

Festival alanı müziğin yanı sıra yerli el işleri ürünleri tasarımcıları, kıyafet üreticileri, makyaj sanatçıları, dövme sanatçıları, spiritüel sanatıçılar, plak standları gibi bir festival pazarına ev sahipliği yapıyor. Bu alanda insanlar deneyimleri süresince ürünler satın alabilecek ve aynı yerli üreticilerimizi destekleyecekler.

Gün içerisinde dans etmekten yorulan katılımcılar sabah yogası, spor aktiviteleri, Sup Hiking, rüzgar sörfü, kano, rodeo, çizim workshopları, ritm çemberi gibi bir çok aktiviyete katılıp yeni deneyimler ve yeni insanlarla kaynaşma ortamı yakalayacak.

Festivalde müzik, sanat, standlar ve konaklama seçenekleri hakkında detaylı bilgi için sayfalarımızı ziyaret edebilir ve dilediğiniz her şeyi çekinmeden sorabilirsiniz.

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31/08/2022 11:16