Statica Anket sonuçlarını açıkladı: UBP, CTP ve DP ilk üçte

Statica Araştıma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan araştırmada 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde UBP’nin 1. parti CTP’nin ise 2. Parti olarak yer alacağı DP, HP YDP ve TDP 3. 4. 5. ve 6. partiler olarak yer alarak %5 barajını geçeceği ortaya çıktı.

Statica Araştıma ve Danışmanlık Şirketi tarafından Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak olan erken genel seçim öncesinde halkın nabzını tutmak amacı ile 20-30 Aralık 2021 tarihleri arasında CAPI (Computer Assister Personal Interviewing) sistemiyle yaptırılan anket 6 ilçeden toplam 1000 kişi ile yapıldı.

Yapılan araştırma Yüksek Seçim Kurulu’nun 23 Ocak 2022 Genel Seçimleri için açıkladığı nüfus oranlarına göre oluşturulurken Lefkoşa’dan 322, Mağusa’dan 253, Girne’den 217, İskele’den 103, Güzelyurt’tan 71, Lefke’den 34 kişi ankette yer alan soruları cevaplamıştır.

Öte yandan ankete katılanların %6’sı ilk defa bu seçimde oy kullanacak kişiler olurken ankete katılanların yüzde 48’i kadın, yüzde 52’si erkeklerden oluştu.

İLK ÜÇ: UBP %35.02, CTP %29.84, DP %10.25

Yapılan ankette “Kararsızlar dâhil” UBP %35,02 CTP % 29,84; DP %10,25; HP %8,33; YDP %7,21; TDP %5,86 oy alıyor…

Statica Araştıma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan seçimde Ulusal Birlik Partisi’nin 1. parti Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ise 2. Parti olarak yer alacağını göstermektedir. DP, HP YDP ve TDP 3. 4. 5. ve 6. partiler olarak yer alarak %5 barajını geçen diğer partilerdir.

Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Meclisi’nde 6 partinin temsil edeceği öngörülmektedir.

Kararsız olarak tespit edilen %11.2’lik kısmı oluşturan seçmenin oyları partilerin almış olduğu oy oranına orantılı şekilde dağıtıldı.

Bu kapsamda 3. 4. 5. ve 6. (DP, HP, YDP ve TDP) sırada yer alan partiler arasındaki oy oranlarının birbirine yakın olması, seçime kalan yaklaşık iki haftalık süreçte yaşanacak gelişmelerin olası etkisi, kararsız olarak tespit edilen seçmenlerin oy tercihlerinin partilere orantılı şekilde dağılmaması ve karma oyların olası etkisi sonucu söz konusu 4 partinin sıralamasında değişiklik olabileceği öngörülüyor.

UBP:21, CTP:17, DP:4, HP:3, YDP:3, TDP:2 VEKİL ÇIKARABİLECEK…

Söz konusu oy oranları dikkate alındığında hiçbir parti tek başına iktidar olamadığı gibi, oluşan aritmetik sonucunda en yüksek oy oranına sahip parti olan UBP’nin 21, ikinci parti CTP’nin 17, DP’nin 4, HP ve YDP’nin 3’er ve TDP’nin 2 milletvekili çıkaracağı öngörülmektedir.

Bu durumda partilerin çıkaracağı olası milletvekili sayıları dikkate alındığında hükümet kurmak için gerekli 26 milletvekili sayısı için en az 3’lü veya 4’lü koalisyonun kurulması gerekecektir.

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07/01/2022 21:01