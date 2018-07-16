Statüko içimizde - Kamil Kolcu yazdı

Ne garip bir ülkede yaşıyoruz.

Kim geliyorsa başa, tıraş atıyor başa.

Öyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle olacak böyle olacak.

Hikaye be işiniz.

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Eğer bir toplum, güne sessiz sakin başlamıyorsa, işine mutlu gitmiyorsa, işinde mutlu değilse siyasi erkten her gün ama her gün aynı sözleri duyuyorsa, statüko denen illet ortada gün gibi duruyor demektir.

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30 yıldır atletizmde 800 metreyi 2 dakikanın altında koşan bir lise öğrencisi çıkmıyor bu ülkede.

400 metreyi 50 saniyenin altında koşan atlet yok.

Dünya kadar futbol okulu var, yıllardır bir tane dünya standartlarında yetenek çıkmadı.

Basketbolda boya takılıyoruz.

Voleybolda beline kadar filenin üzerine yükselebilecek yeteneğe…

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Son yılların modası çocuk fitnnessi.

Vay efendim dünya şampiyonu, vay efendim Avrupa ikincisi.

“Festivaller kapsamında” yapılan etkinliklerde elde edilen derecelerle hem siyasileri hem kamuoyunu kandırıyoruz.

5-15 yaş arasındaki çocuklara yaptırılan ağırlık çalışmalarını sorgulayan yok.

Özel salon kapanıyor, müşteriler, yeni federasyon binasına yönlendiriliyor.

Ülke sporuna hizmetle, para kazanmak ayni paralellikte yürütülüyor.

Spor Dairesi, sahların çimleri ile meşgul.

Spor basını, albümcü modunda.

Federasyonlar yolluyor haberi, biraz tashih, bir iki resim seç, koy sayfaya işlem tamam.

Biraz da futbolda transfer haberleri toparla, kapat gazeteyi git eve.

Gece rakı gecelerinde başkanlarla yemeklerde…

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Ülkenin sporunda çok ciddi sorunlar var.

Basketbolundan futboluna, atletizmine kadar sorunlar var.

Vücut geliştirmede sağlık sorunları, ilaç ekonomisi, doping, çocuk fitnessinde yanlış yönlendirmeler.

Sporu yöneten erkin sorunlarını da buna eklediğimizde ortaya “günü kurtarıcı” bir resim çıkar.

Farkında mıyız tüm bunların?

Bence farkındayız.

Ama kurcalamak, düzeltmek işimize gelmiyor.

Alışmışız mevcut düzene.

Sorgusuz sualsiz yaşamaya.

Çünkü statüko içimizde.