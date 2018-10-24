Steam indirim tarihleri belli oldu!

Dünyanın en büyük online oyun platformu olarak kabul gören Steam'in merakla beklenen indirimlerinin tarihi belli oldu. Oyun severleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Popüler platform Steam'in 3 indirim tarihi birden sızdı. Steam'in en yakın indirimi her yıl yaptığı Cadılar Bayramı indirimi olacak. Cadılar Bayramı İndirimi 29 Ekim'de başlayacak ve 4 gün sürecek.

Platformun Sonbahar İndirimleri 20 Kasım 2018'de başlayacak ve 6 gün sürecek.

Steam'in en uzun indirimi ise Kış İndirimleri olacak. Kış indirimler 21 Aralık'ta başlayacak ve tam 14 gün boyunca devam edecek.

Ancak 29 Ekim'de başlayacak Cadılar Bayramı indirimi kapsamında fiyatı düşecek oyunların hangileri olduğu henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda yakın bir tarihte Steam'in listeyi yayınlaması bekleniyor. Açıkçası PSN ve Xbox Store'a nazaran daha geniş ürün skalası sunan Steam, fiyatlar konusunda da diğer platformlara göre daha cesur adımlar atıyor.

PlayStation ve Xbox tarafında da Cadılar Bayramı indirimleri başlamış durumda. Onlara da göz atarak tüm platformlar arası karşılaştırma yapabilir ve kararınızı verip oyun deposu oluşturabilirsiniz kendinize.