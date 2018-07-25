Steam yaklaşık 100 bin kullanıcıyı banladı!

NTV'nin haberine göre Steam, büyük bir hesap katliamını geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Valve Anti-Cheat birkaç gün boyunca, ilk olarak günde binlerce hesap ile başlayan bir yasak serisi ile on binlerce oyuncuyu engelledi ve bu sayı VAC yasakları için tutarlı bir sayı olarak gözüküyor.

Sistem, Dota 2 ve Counter-Strike: Global Offensive'i de içeren Steam'in en büyük oyunlarından bazılarını takip ederek, hile yapan oyuncuları durdurmayı amaçlıyor. Ancak, bu rakamlar 18 Temmuz'da sadece o gün meydana gelen 28.507 VAC yasakları ile 31.047 oyun yasakları ile birleşerek büyük bir artış yaşadı.

Bu yasakların sayısı tipik günlük yasaklardan büyük bir sıçrama yapmış olsa da, bir sonraki günün toplamına kıyasla daha da çok azdı. 19 Temmuz'da VAC, Steam üzerinde gelen 61.424 kişiyi engelledi ve oyun yasakları 27.402 ile bir önceki günden biraz daha az idi.

Bu durum, yalnızca bu ay boyunca toplam VAC yasaklarının sayısını 120.520'ye çıktığı anlamına geliyor ve bu sayı da, genellikle her ayın sonunda anca ulaşan sayı olarak gözüküyor.

Bu dalga, Steam'in tarihinde kaydedilmiş en büyük VAC yasağı dalgası gibi görünüyor. Yasaklama serisini neyin tetiklediği tam bilinmese de, platformda daha önce bilinmeyen ve pek çok Steam kullanıcısının kullandığı bir çeşit hile yazılımının bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu hile ne olursa olsun, bulunmuş olması, ilk dalga tarafından yakalanamayan herkesin gelecekte VAC'ın yasağından etkilenebilecekleri anlamına geliyor.

Adil oynayan insanlar bekledikleri gibi, hilecilerin artık oyunlarda yer almadıkları ve özlenmeyecekleri rahatlıkla söylenebilir. Hatta Reddit üzerinde bu yasak dalgasına adanmış bir subreddit bulunuyor.

Eğer bir hilebaz tarafından aldatıldıysanız ve yasaklamalar için kanıt arıyorsanız, VAC tarafından yasaklanan yüz binlerce dolar değerinde içeriğin bulunduğu hesapları görmek için Reddit'in o bölümüne gidebilirsiniz.