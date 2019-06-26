Steam yaz indirimleri başladı!

Steam 2019 yaz indirimlerini bugün itibarıyla başlattı. Toplamda 700 civarında oyun indirime girdi. Öne çıkanlara Steam ana sayfası üzerinden göz atabilir ve beğendiklerinizi sepetinize ekleyebilirsiniz.

Bu yılki yaz indirimleri Steam Grand Prix adlı bir etkinlik içeriyor. Yarış temalı bu etkinlikte görevleri tamamlayarak (Fear the Wolves'ta birini öldürmek ya da Space Hulk: Deathwing'de bir kapıyı hacklemek gibi görevler), yarışı önde bitirmek ve ödüller kazanmak için arkadaşlarınızla bir takım kuruyorsunuz.

Her gün saat 20:00'de en fazla mesafe puanına sahip takım o günkü yarışı kazanır. Birinci takım 3 Grand Prix puanı kazanır, ikinci takım 2 Grand Prix puanı kazanır, üçüncü takım da 1 Grand Prix puanı kazanır.