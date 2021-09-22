Steam'e oyunu indirirken oynamanızı sağlayan özellik geliyor

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22/09/2021

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Steam'e oyunu indirirken oynamanızı sağlayan özellik geliyor

Valve'in patent başvurusuna göre, şirketin yeni sistemi Steam’de oyunları daha indirirken oynamanıza izin verecek.

Valve'in üzerinde çalıştığı yeni sistem, siz daha oyunları indirirken oynayabilmenizi sağlıyor. Ayrıca bu sistem, bilgisayarınızdan yer açmak istediğinizde oyununun bütünlüğünü bozmadan oyundan bazı dosyaları silmenizi de sağlayacak.

Aslında PlayStation 4 ve Xbox One bu sistemi ilk kullanan konsollar arasında yer alıyor. Şu anda PS5 ve Xbox Series de bu özelliği kullanıyor.

Valve buna benzer bir sistemi Mortal Kombat 10'un çıkışında denemişti ve oyuncular oyunu parçalar halinde indirebiliyordu. Ancak çok fazla sorun çıktığı için Valve kararını geri çekmişti.

22/09/2021 19:09
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TAGS: Steam’e oyunu indirirken oynamanızı sağlayan özellik geliyor
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