Steam'in oyunları ücretsiz deneyebileceğiniz festivalinin tarihi açıklandı

PC oyunculuğunun temel taşlarından birisi olan Steam'in yeni oyun festivali için tarih yaklaşıyor. Peki bu festivalden neler beklemeliyiz.

Steam Next Fest'te her zaman olduğu gibi yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebileceksiniz. Bu oyunlar elbette bağımsız oyunlar olacak. Etkinlik 21 Şubat'ta Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak ve 28 Şubat Türkiye saati ile 21:00'e kadar devam edecek. Şimdiden istek listenizi hazırlamanızda fayda var.

Demolar dışında her zaman olduğu gibi geliştiricilerin düzenlediği canlı yayınlar da olacak. Steam Next Fest'in özellikle bağımsız oyunları takip edenler için müthiş bir etkinlik olduğunu söylemek gerek. Birbirinden güzel oyunları çıkmadan keşfedebiliyorsunuz.

Bu habere tepkiniz:



16/02/2022 16:23